فوتشيتش: أزمة أوكرانيا وضعت اقتصاد أوروبا أمام اختبار هو الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية

اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن الأزمة الأوكرانية وضعت اقتصاد أوروبا أمام اختبار هو الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية يوما بعد يوم.

وأضاف فوتشيتش في تصريح لقناة "بينك" المحلية أن "المشاكل تتفاقم يوما بعد يوم، وتكبر، وسوق رأس المال العالمي يكاد لا يعمل".

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ولفت إلى أن هناك أزمات جديدة تظهر يوما بعد يوم، في أسوأ أزمة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ".

وأشار إلى وجود إمدادات كافية من الغذاء والوقود في صربيا، لافتا إلى أنه كانت هناك مشاكل في الدفع مع الشركات الروسية، التي يتم حلها يوميا.

وتابع: "نحن نفعل كل شيء حتى لا يشعر الناس بالعواقب الوخيمة، رغم أنه من المستحيل عدم الشعور بعواقب هذا الصراع الكبير".

المصدر: "نوفوستي"