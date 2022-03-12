تركمانستان.. سيردار بيردي محمدوف يتعهد بالحفاظ على حيادية البلاد في حال فاز في الانتخابات

أكد نائب رئيس وزراء تركمانستان المرشح الرئاسي سيردار بيردي محمدوف، أنه يعتزم مواصلة سياسة خارجية محايدة إذا فاز بالانتخابات.

ونقلت قناة "التين أسير" التليفزيونية عن بردي محمدوف قوله بعد تصويته في عشق آباد: "إذا منحت الثقة، سأواصل السياسة الخارجية المحايدة لبلدنا".

وأضاف: "من خلال هذا النهج، يمكن لتركمانستان تطوير علاقات كاملة مع جميع الدول في المنطقة وخارجها".

وأجريت انتخابات رئاسية مبكرة في تركمانستان يوم السبت، حيث أقفلت مراكز التصويت أبوابها عند في الساعة 7 مساء، فيما أشارت لجنة الانتخابات المركزية إلى أن 97.12% من الناخبين شاركوا في الاقتراع ويتم فرز الأصوات.

وسجلت لجنة الانتخابات 9 مرشحين بينهم نائب رئيس الوزراء سيردار بيردي محمدوف وهو نجل الرئيس الحالي قربان قولي بيردي محمدوف مرشحا عن الحزب الديمقراطي لتركمانستان.

وسيردار بيردي محمدوف نائب رئيس الوزراء للمالية والاقتصاد منذ فبراير 2021، وشغل سابقا منصب نائب وزير الخارجية ورئيس منطقة أكال، كما شغل منصب وزير الصناعة والإنتاج الإنشائي.

وأعلن رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف في اجتماع لمجلس الشيوخ الجمعة الماضي، أن "الوقت قد حان لإفساح المجال للشباب"، مؤكدا أنه "بلغ قبل عامين سن النبي محمد (63 عاما)، والآن اتخذ قرارا صعبا".

المصدر: "إنترفاكس"