وزير الخارجية الفلسطيني: التطبيع التركي الإسرائيلي خطوة مفيدة للقضية الفلسطينية

اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن التطبيع بين تركيا وإسرائيل خطوة مفيدة للقضية الفلسطينية.

وقال المالكي لقناة "سي ان ان" التركية: "هذه الخطوة ستكون مفيدة للقضية الفلسطينية، ولم نتفاجأ من الخطوة التركية، ونرحب بها لأنها ستساعد الفلسطينيين، وخاصة في مدينة القدس وعلى وجه التحديد في شهر رمضان القادم".

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وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو أطلعه على كل التطورات، وقد أبلغه أنه سيزور إسرائيل في أبريل القادم، وأن التحركات التركية لن تكون على حساب الفلسطينيين.

وأشار إلى أن تركيا التي نجحت في جمع الأوكرانيين والروس على طاولة واحدة، قد تجمعنا والإسرائيليين، ونحن مستعدون لقبول أي دعوة سرية أو مفتوحة للجلوس مع إسرائيل.

وحول الوضع في أوكرانيا، قال المالكي "نحن لسنا دولة ولا نستطيع تصدير موقف مع طرف ضد طرف، ولنا علاقات مع الطرفين".

المصدر: قدس الإخبارية