تركيا.. Mius مسيّرة جديدة تدخل مرحلة الإنتاج (صور)

كشفت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية يوم السبت النقاب عن طائرة Mius المسيرة بعد دخولها مرحلة الإنتاج.

ونشر المدير التقني لـ"بايكار" سلجوق بيرقدار صورا عبر حسابه على "تويتر" وعلق قائلا: "سمكة أكبر وأكثر رشاقة دخلت مرحلة الإنتاج بعد 3 سنوات ونصف.. MİUS المسيرة "بيرقدار قزل إلما" قادمة، ترقبوا".

وفي يوليو الماضي قال بيرقدار: "هدفنا تنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للطائرة القتالية المسيرة في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية (2023)".

كما نشر تغريدة سابقة عن دخول مسيرة "أقينجي" مرحلة الإنتاج.

Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. 🦈



MİUS - İnsansız Savaş Uçağı:



Bayraktar KIZILELMA 🍎



Yolda geliyor, takipte kalın...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🍎🇹🇷 https://t.co/Jh9Nhxa0MGpic.twitter.com/nwUBXVyTWT — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 12, 2022

وأعلنت إدارة الصناعة الدفاعية التابعة للرئاسة التركية أنها بصدد إنهاء الاختبارات على سفينة قادرة على حمل الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار".

وجاء في بيان الإدارة الصناعية أن "الاستعدادات جارية لبدء تشغيل أكبر سفينة حربية في البلاد، وهي سفينة الإنزال TCG Anadolu يتم اختبارها الآن وبصدد الانتهاء من اختبارات السلامة الفنية لها".

ومن المتوقع أن تدخل أكبر سفينة حربية في البلاد الخدمة بحلول نهاية عام 2022.

المصدر: وسائل إعلام تركية