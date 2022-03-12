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فنزويلا تعرب عن استعدادها للتعاون مع واشنطن في مجال النفط بشرط واحد

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فنزويلا تعرب عن استعدادها للتعاون مع واشنطن في مجال النفط بشرط واحد
Gettyimages.ru
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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أعربت وزارة الخارجية الفنزويلية عن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة في مجال النفط، شرط الاعتراف بشرعية حكومة نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينثيا في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية على هامش منتدى أنطاليا: "آمل أن يحترم الأمريكان سيادة وشرعية حكومتي.. الرئيس نيكولاس مادورو هو الرئيس الوحيد والشرعي للحكومة الفنزويلية، ويمكننا تحقيق الكثير في مجال تجارة النفط من خلال إقناعهم باحترامه".

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وأشار إلى أن بلاده لم تطرد شركات النفط الأمريكية، بل أن هذه الشركات هي التي اتخذت قرار المغادرة.

ولفت إلى أن واشنطن اتخذت إجراءات قسرية أحادية الجانب ضد فنزويلا، مضيفا: "آمل أن ترفع هذه الإجراءات وأن تكون لدينا علاقات محترمة".

وأوضح أن "بلاده تنتج الآن مليون برميل من النفط يوميا، وبحلول نهاية العام تتوقع السلطات مضاعفة هذا الحجم مع شركاء موثوقين مثل روسيا والصين وإيران".

المصدر: "تاس"

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