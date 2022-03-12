مسؤول أمريكي: السفارة الأفغانية في واشنطن ستغلق أبوابها

أعلن مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية يوم السبت أن السفارة الأفغانية في الولايات المتحدة ستغلق أبوابها الأسبوع المقبل بسبب انقطاع الدبلوماسيين الأفغان عن عاصمتهم ونفاد الأموال.

وأوضح المسؤول لوكالة فرانس برس أن 25 دبلوماسيا، كانوا يمثلون الدولة الأفغانية في واشنطن قبل سقوطها في يد طالبان في أغسطس 2021، لن يكون بوسعهم قريبا الإستفادة من وضعهم وسيتعين عليهم، في غضون شهر، التقدم للحصول على تأشيرة جديدة للبقاء في الولايات المتحدة مع عائلاتهم.

وأكد المسؤول الرفيع الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الخارجية الأمريكية تعتزم بالتنسيق معهم اعتبارا من الأسبوع المقبل وتسهيل إغلاق منظم للعمليات من أجل حماية وصيانة جميع ممتلكات البعثة الدبلوماسية في الولايات المتحدة إلى حين التمكن من استئنافها.

ولم يعترف المجتمع الدولي بطالبان، ولم تبسط الأخيرة سيطرتها الفعلية على البعثات الدبلوماسية التابعة للحكومة السابقة، التي لم تعد ممولة وغالبا ما يديرها دبلوماسيون موالون للحكومة السابقة الموالية للغرب.

وأضاف المسؤول الأمريكي "تواجه السفارة والقنصليات الأفغانية في لوس أنجلوس ونيويورك صعوبات مالية كبيرة، إذ أن حساباتها المصرفية غير متوافرة"، موضحا أن هذا التجميد لم تفرضه الولايات المتحدة ولكن البنوك، حيث تم تجميد بضع مئات الآلاف من الدولارات.

وقال المصدر "لا ننوي اعتماد دبلوماسيين تعينهم طالبان في هذا الوقت.. سيحدث ذلك في وقت متأخر إذا قررنا الاقتراب من الاعتراف الرسمي بطالبان كسلطة شرعية في كابل".

وأوضح أن أي محادثات لم تجر مع طالبان بشأن إغلاق السفارة.

ومطلع يناير استقال السفير الأفغاني في بكين إثر عدم تلقيه أي تمويل من كابل لشهور، وأوائل فبراير قال وزير خارجية طالبان لوكالة فرانس برس إن حكومته "تقترب" من أن يتم الاعتراف بها، بعدما زار وفد من طالبان النرويج لإجراء محادثات مع العديد من الدبلوماسيين الغربيين.

المصدر: أ ف ب