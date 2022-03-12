بايدن يرصد مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا بـ200 مليون دولار

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وقع مذكرة لرصد 200 مليون دولار مساعدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا.

وأضاف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المساعدات الجديدة لأوكرانيا التي وافق عليها بايدن ستوفّر مساعدات عسكرية فورية تشمل منظومات مضادة للمدرعات والطائرات وأسلحة أخرى.

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وفي وقت سابق اليوم كشف نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن موسكو حذرت واشنطن من "عواقب قد يجلبها إمداد أوكرانيا على نحو طائش بأسلحة مثل منظومات صاروخية نقالة مضادة للجو وصواريخ مضادة للدبابات"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تأخذ هذه التحذيرات الروسية على محمل الجد.

المصدر: وكالات