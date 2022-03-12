كييف: لم نبحث القرم ودونباس مع لافروف في مفاوضات أنطاليا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إنه لم يبحث القرم ودونباس خلال المفاوضات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي: "لم نبحث وضع شبه جزيرة القرم ودونباس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وأشار إلى أن الطرفين بحثا وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية.

وعقد لافروف اجتماعا مع كوليبا على هامش منتدي أنطاليا الدبلوماسي في تركيا الخميس الماضي، بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع استعداد موسكو لمواصلة الاتصالات مع كييف للتسوية، مشددا على أن روسيا تريد أن تكون أوكرانيا محايدة لا يصدر من أراضيها أي تهديد لأمن روسيا.

المصدر: RT