الدفاع الروسية: أكثر من 2.6 مليون شخص طلبوا من روسيا إجلاءهم عن أوكرانيا

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي العقيد ميخائيل ميزينتسيف أن عدد الأشخاص الذين طلبوا من روسيا إجلاءهم عن أوكرانيا إلى أراضيها بلغ أكثر من 2.6 مليون شخص.

وقال ميزينتسيف: "خلال الـ24 ساعة الماضية وحدها، تم تسجيل 19963 طلبا من الراغبين بإجلائهم، وأصبح لدينا 2638989 طلبا بأسماء وعناوين محددة من حوالي 2000 منطقة سكنية في أوكرانيا".

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وأضاف أن "كييف كما كانت من قبل، تواصل التأكيد على عدم وجود أوكرانيين ومواطنين أجانب يرغبون في السفر إلى روسيا، ولكن الزيادة اليومية في عدد الطلبات الواردة عبر قنوات الاتصال المختلفة من الأوكرانيين، وكذلك من الأجانب تشير إلى خلاف ذلك".

وتابع: "أصبح الوضع الإنساني في ماريوبول أكثر صعوبة. مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أجانب، محتجزون من قبل القوميين الذين يهددونهم بالعنف الجسدي، ويمنعونهم من مغادرة المدينة".

المصدر: تاس