موسكو: لجوء الغرب لأنصاف الحقائق يشبه أساليب وزير الدعاية في ألمانيا النازية

شبّه مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين التقنيات الإعلامية الغربية باستخدام "أنصاف الحقائق"، بأساليب يوزف غوبلز وزير الدعاية في ألمانيا النازية.

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وفي تصريحات متلفزة قال ناريشكين اليوم السبت: "لعلكم تعلمون أن هناك في دول الغرب اليوم مصلحة خاصة بل وتقنيات خاصة لأنصاف الحقائق، يتعرض الجمهور في ظلها لتأثير عاطفي شديد جدا يوقع الناس في حالة من العنفوان بدلا عن تقديم حجج عقلانية له. لكن يتضح أن أسلوب التواصل هذا ليس سوى أسلوب روتيني من أساليب غوبلز. ويعلمنا التاريخ أن مفعول هذا الأسلوب قصير جدا".

وأشار ناريشكين إلى أن الأكاذيب الكامنة في "أنصاف الحقائق" سرعان ما تدمر مصداقية مصدر المعلومات التي جرى استخدامها للتأثير على وعي الناس بل وجماعات بشرية معينة ومجتمعات بأسرها.

المصدر: "تاس"