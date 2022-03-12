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موسكو: العقوبات لن تؤدي إلا لتعزيز الاكتفاء الذاتي في روسيا

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موسكو: العقوبات لن تؤدي إلا لتعزيز الاكتفاء الذاتي في روسيا
Gettyimages.ru
دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة - أرشيف
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أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن العقوبات الغربية ضد موسكو لن تؤدي إلا لتعزيز الاكتفاء الذاتي في روسيا.

وقال ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن "العقوبات الغربية هدفها تدمير الاقتصاد الروسي": "لن يؤدي رحيل الشركات الأوروبية والأمريكية إلا إلى خسارة حصتها في السوق الروسية".

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى عقوبات ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية ردا على العملية الروسية في أوكرانيا.

وأكد بايدن مؤخرا أن "معدل التضخم غير المسبوق في بلاده والمسجل للمرة الأولى في 40 عاما، مردّه الوضع في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا".

واعترف بايدن في وقت سابق بأن "العقوبات الأمريكية ستضرب كذلك اقتصاد بلاده"، متعهدا بـ"حمايته خاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة".

المصدر: "تاس"

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