واشنطن: لن نضغط على أوكرانيا للانضمام إلى الناتو
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تمارس أي ضغوط على كييف لانضمامها لحلف شمال الأطلسي "ناتو".
وقال أحد المسؤولين في الوزارة بتصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لن نعلق على موقف أعضاء الحلف الآخرين، لكننا نؤكد باستمرار أن الدول ذات السيادة لها الحق في اختيار تحالفاتها واتخاذ قراراتها الأمنية".
وأضاف: "قلنا خلال هذه الحرب أننا لن نضغط على أوكرانيا أو أي دولة أخرى من أجل للانضمام إلى الناتو أو عدم الانضمام إليه".
المصدر: "نوفوستي"