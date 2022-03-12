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واشنطن: لن نضغط على أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

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واشنطن: لن نضغط على أوكرانيا للانضمام إلى الناتو
Gettyimages.ru
علم الولايات المتحدة الأمريكية
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تمارس أي ضغوط على كييف لانضمامها لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال أحد المسؤولين في الوزارة بتصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لن نعلق على موقف أعضاء الحلف الآخرين، لكننا نؤكد باستمرار أن الدول ذات السيادة لها الحق في اختيار تحالفاتها واتخاذ قراراتها الأمنية".

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وأضاف: "قلنا خلال هذه الحرب أننا لن نضغط على أوكرانيا أو أي دولة أخرى من أجل للانضمام إلى الناتو أو عدم الانضمام إليه".

المصدر: "نوفوستي"

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