من الفرنسية إلى الإنجليزية.. الرئيس الفرنسي يناقض تصريحاته عن أوكرانيا (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات متناقضة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدلى بها قبل قمة غير رسمية لرؤساء دول وحكومات أوروبية في مدينة فرساي.

وأعرب الرئيس الفرنسي في تصريح صحفي عن قلقه وتشاؤمه بخصوص الأزمة الأوكرانية.

وقال إن أوروبا يجب أن تستعد لجميع السيناريوهات بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، مضيفا: "لن يكون هناك حل في الساعات أو الأيام المقبلة".

هذا التصريح كان باللغة الفرنسية، لكن الصحفيين الأجانب ألحوا ليجيب الرئيس الفرنسي عن أسئلتهم باللغة الإنجليزية، حيث تناقضت تصريحاته وجاءت معاكسة تماما لما جاء على لسانه باللغة الفرنسية.

وردا على سؤال "هل هناك أمل من خلال الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا؟ قال: "أنا متفائل بالتأكيد".

وكشف قصر الإليزيه عن بعض تفاصيل المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن الاتصال الهاتفي جعل من الممكن إجراء مناقشة "صريحة وصعبة جدا" حول التطورات في أوكرانيا، وأن الزعيمين الفرنسي والألماني ناشدا الرئيس الروسي إعلان "وقف فوري لإطلاق النار" ورفع الحصار عن مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف الكرملين أن الرئيس الروسي أطلع الزعيمين الفرنسي والألماني على "حالات متعددة لانتهاك معايير القانون الإنساني الدولي بشكل فاضح من قبل القوات الأوكرانية"، كما حث ماكرون وشولتس على "التأثير على سلطات كييف لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية".

المصدر: RT + وكالات