بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يتدخل عسكريا في أوكرانيا

قال مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي لن يتدخل عسكريا في أوكرانيا تفاديا لحرب واسعة النطاق.

وقال بوريل في مقابلة مع قناة "سي إن إن" التركية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "من ناحية، نحاول دعم أوكرانيا، ومن ناحية أخرى، نسعى لمنع حرب كبيرة".

وحسب بوريل، فإنه روسيا تستطيع "توسيع أنشطتها العسكرية"، والتي "يمكن أن تكون موجهة ضد دولة من دول الناتو أو ضد دولة أخرى. هناك مخاوف جدية في هذا الصدد".

وتابع: "يجب أن نعزل روسيا عن المجتمع الدولي ويجب أن ندعم أوكرانيا".

ووفقا له، فإن الاتحاد الأوروبي لن يتدخل عسكريا. لأنه لا يريد أن تنتشر الحرب، ويرى أنه من الضروري "إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي" حتى لا تتمكن من مواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: تاس