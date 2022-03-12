61 قتيلا على الأقل بحادث قطار في الكونغو الديمقراطية
NUMBI MATHYS / AFP
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قتل 60 شخصا على الأقل إثر انحراف قطار عن سكته في منطقة كولويزي جنوب شرق الكونغو الديمقراطية، وفق الشركة العامة للسكك الحديد.
وقال مارك مانيونغا ندامبو المدير المكلف بالبنى التحتية في الشركة الوطنية للسكك الحديد في الكونغو الديموقراطية ى لـ"فرانس برس"، إن "الحصيلة (حتى الآن) هي 61 قتيلا هم رجال وأطفال ونساء و52 جريحا تم إجلاؤهم".
فيما نقلت وسائل إعلام كونغولية عن حاكمة المنطقة حيث وقع الحادث أن الحصيلة غير النهائية هي 60 قتيلا.
المصدر: أ ف ب