واشنطن: مستعدون لاتخاذ خطوات دبلوماسية تراها كييف مجدية للحل في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستعدة لاتخاذ الخطوات الدبلوماسية التي تراها كييف مجدية للحل في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ردا على تصريحات رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي التي ذكر فيها أن الغرب لم يشارك بشكل كاف بحل الوضع في أوكرانيا: "إذا كانت هناك خطوات دبلوماسية يمكن اتخاذها وتجدها الحكومة الأوكرانية مفيدة، فنحن مستعدون لاتخاذها. وفي الوقت نفسه، تبقى النوايا الروسية واضحة، إذا نظرنا إلى ما يحدث على الأرض".

وتابعت: "الولايات المتحدة تدعم الدبلوماسية والجهود الأوكرانية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا وانسحاب القوات الروسية". وأضافت " دعونا روسيا إلى وقف هذا الصراع منذ البداية".

المصدر: نوفوستي