"ذئاب الليل" ينظمون مسيرا بالدراجات النارية في البوسنة والهرسك دعما لروسيا

نظم منتسبو نادي "ذئاب الليل" للدراجات النارية مسيرا بمدينة بانيا لوكا في جمهورية البوسنة والهرسك الصربية، تعبيرا منهم على دعمهم للعملية الروسية في أوكرانيا.

وأشارت وكالة "دنيفني أفاز" الصربية التي نقلت الخبر إلى أن "المنظمون من الفرع المحلي للنادي أكدوا في بيان لهم أن الفعالية تحت شعار (مدافعانا هما روسيا وفلاديمير بوتين)، ولذلك اجتمعنا اليوم للتعبير عن دعمنا لروسيا".

وحضر الفعالية رئيس الحزب الاشتراكي للبوسنة والهرسك بيتار ديوكيتش ووزير العمل والحماية الاجتماعية وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية البوسنة والهرسك دوسكو ميلونوفيتش. ورفع المشاركون أعلام روسيا وصربيا وشعارات التأييد للرئيس الروسي.

المصدر: "تاس"