باكستان تطالب الهند بتشكيل لجنة مشتركة للوقوف على حادث سقوط الصاروخ الهندي على أراضيها

طالبت وزارة الخارجية الباكستانية نيودلهي بإجراء تحقيق مشترك في حادث سقوط صاروخ هندي بالخطأ على الأراضي الباكستانية في التاسع من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيانها إن "باكستان طلبت إجراء تحقيق مشترك لمعرفة الحقائق الدقيقة المتعلقة بالحادث وبتفسير تأخر الرد على طلب انتهاك المجال الجوي الباكستاني من قبل "طائرة هندية أسرع من الصوت".

وأعربت الهند يوم الجمعة عن أسفها للحادث الذي وقع في 9 مارس عندما أطلق صاروخ هندي بطريق الخطأ على باكستان بسبب "عطل فني"، وأشارت حكومة الهند إلى أنها تأخذ الحادث على محمل الجد وعينت لجنة تحقيق رفيعة المستوى.

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وردا على ذلك أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد تعتقد أن على الهند توضيح الإجراءات والإجراءات المطبقة لمنع إطلاق الصواريخ العرضي، والظروف الخاصة بهذا الحادث، وكذلك نوع الصاروخ الذي سقط على الأراضي الباكستانية وما إذا كان مجهزا بآلية التدمير الذاتي.

وذكرت صحيفة The Asian Age الهندية يوم السبت أنه على الرغم من أن الهند لم تنشر أي معلومات حول الصاروخ، إلا أنه يبدو مشابها لصاروخ كروز Brahmos الأسرع من الصوت الذي أنتجه المشروع الهندي الروسي المشترك BrahMos Aerospace، وفقا للمعلومات التي قدمها الجيش الباكستاني.

المصدر: تاس