"روس آتوم": خبراؤنا يقدمون المساعدة الاستشارية لكوادر محطات الطاقة النووية الأوكرانية

أعلنت مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية أن محطتي "زابروجيسكايا" و"تشيرنوبيل" النوويتين يديرهما الخبراء الأوكرانيون، فيما يقدم الخبراء الروس المساعدة الاستشارية لهم.

وجاء في بيان الشركة: "نبلغكم بأن إدارة وتشغيل محطتي الطاقة النووية "زابروجيسكايا" و"تشرنوبيل" يتمان بموظفين أوكرانيين، فيما فريق من الخبراء الروس يقدمون لهم المساعدة الاستشارية".

وأضاف: "يتم تحديد الاحتياجات ذات الأولوية للمحطتين لضمان التشغيل الآمن والمستدام لمفاعلاتهما".

وتابع: "بمساعدة استشارية من جانبنا، يتم الآن إعادة الكهرباء اللازم لحماية مفاعل محطة "تشيرنوبيل" الخامل، والحفاظ على نظام الحماية المادية لمحطة "زابروجيسكايا".

وأشارت إلى أنه "يتم التعاون بين المتخصصين الروس والأوكرانيين وعقد الاجتماعات الدورية بين الجانبين".

وشددت "روس آتوم" على أن "تدابير ضمان التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية يتم تنفيذها في ظل اتصالات مكثفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

المصدر: "تاس"