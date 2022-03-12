بعد تحطم مسيّرة في زغرب أطلقت من أوكرانيا.. كرواتيا تطالب بتكثيف التعاون في الناتو

دقت حكومة كرواتيا ناقوس الخطر وطالبت بتعزيز التنسيق بين دول الناتو، على خلفية سقوط طائرة مسيرة في ضواحي العاصمة زغرب، أطلقت من أوكرانيا.

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وأكد رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش خلال زيارة إلى موقع تحطم الطائرة المسيرة اليوم السبت، أنها عبرت خلال تحليقها أجواء عضوين آخرين في الناتو، وهما هنغاريا ورومانيا، مشيرا إلى أن الحادث لحسن الحظ لم يسفر عن وقوع إصابات سوى أضرار مادية لحقت بنحو 40 سيارة في الموقع.

وأقر بأن أعضاء الناتو الذين عبرت الطائرة أجواءهم فشلوا في الرد على ما حصل بشكل مناسب وتقييم مستوى الخطر والتواصل الفوري، داعيا إلى تفعيل التعاون داخل الحلف للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

وقال: "يشير ذلك إلى ضرورة التعاون بشكل أوثق في الناتو، لأن هذا هو المجال الجوي الخاص بالحلف ورومانيا وهنغاريا وكرواتيا. لا يمكننا التسامح مع هذا الوضع ويجب ألا يتكرر ذلك، وهو كان خطرا واضحا وحقيقيا كان من الضروري الرد عليه".

وصرح بأنه سيثير هذه المسألة في كافة المؤسسات التابعة للناتو والاتحاد الأوروبي، داعيا إلى الرد على الحادث بشكل فعال وسريع.

ولفت إلى أن تبعية الطائرة لم تحدد بعد، مشيرا إلى أن الجيش والشرطة والنيابة يحققون في ملابسات الحادث.

وتابع: "لم نحدد بعد ما إذا كان ذلك صدفة أو خطأ أو عملا متعمدا".

وجاء الحادث على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا.

المصدر: Total Croatia News + "تاس"