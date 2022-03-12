وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان سير المفاوضات النووية

أعلنت قطر أن وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان آخر التطورات في المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان صدر عنها اليوم السبت أن الوزيرين استعرضا "العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية ومستجدات محادثات الاتفاق النووي إلى جانب تبادل الآراء حيال المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/fkXtBkjgQl — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 12, 2022

ولم يشرح الجانب القطري المزيد من التفاصيل عن المكالمة، بينما لم تصدر إيران أي بيان عن الاتصال.

المصدر: RT