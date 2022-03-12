فرنسا.. الكنيسة الروسية في نيس تتلقى تهديدات من قبل مناهضين لروسيا

أكد راعي كاتدرائية القديس نيكولاس في نيس بفرنسا البطريرك أندريه، أن الكنيسة تشعر بالقلق من الأعمال العدائية ضد الروس، وتحذر من مظاهرة مناهضة لروسيا أمام الكنيسة خلال صلاة الأحد.

وقال: "هناك مخاوف معينة. نحن لا نخاف من أي شيء من حيث المبدأ، ولكن في الآونة الأخيرة كانت هناك تهديدات إذا لم نرحل إلى روسيا في غضون شهر، فسيبدأون في قتلنا".

وأضاف: "على الرغم من كل تحذيراتنا، فقد سمحت السلطات في المدينة بمظاهرة مؤيدة لأوكرانيا أمام الكاتدرائية خلال صلاة الغد وأثناء القداس عندما يأتي الناس مع أطفالهم وكبار السن".

وأشار إلى أنه "لم يكن على علم بالحالات التي سيتم فيها إنشاء تهديد بذات الطريقة في الكنائس الأخرى، ومع ذلك، يجب أن يكون ضباط إنفاذ القانون الفرنسيون بالقرب من الكاتدرائية يوم الأحد".

وتابع: "السلطات لم ترفض، بل وعدت بأن تكون الشرطة في الموقع".

وأوضح: "أبناء الرعية يخبرونني بحالات الاعتداء عليهم، وأن العنف ضد الروس آخذ في الانتشار في المدينة.. إنهم يهاجمون ويهينون ويهددون. يحطمون السيارات التي تحمل أرقاما روسية. ويرسمون لافتات على المنازل التي يعيش فيها الروس بالحرف Z".

من جهته، قال المتحدث باسم السفارة الروسية ألكسندر ماكوجونوف: "سنواصل مطالبة السلطات الفرنسية بمراعاة وحماية حقوق ومصالح المواطنين الروس في هذا البلد".

المصدر: "تاس"