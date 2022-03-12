مصدر تركي: تشاووش أوغلو ولافروف بحثا هاتفيا التطورات الأخيرة في أوكرانيا

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم السبت مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا خلالها الوضع في أوكرانيا.

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وأشار مصدر تركي مطلع لوكالة "تاس" الروسية إلى أن المكالمة تناولت "الأحداث الأخيرة في أوكرانيا".

وأمس الجمعة عقد لافروف على هامش منتدى "أنطاليا" الدبلوماسي في تركيا، لقاء مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، أشار لافروف في أعقابه إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتهرب أبدا عن اتصالات، لكن عليها ألا تكون غاية في حد ذاتها، بل طريقا إلى تثبيت اتفاقات محددة.

المصدر: "تاس"