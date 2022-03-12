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مسؤول إيراني ينتقد معايير الإعلام الغربي في التعامل مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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مسؤول إيراني ينتقد معايير الإعلام الغربي في التعامل مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
Gettyimages.ru
إيران
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انتقد مستشار فريق التفاوض الإيراني محمد مرندي ازدواج معايير الإعلام الغربي بتسييس الرياضة والفنون، وتدخله الخاطئ بوسائل التواصل على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأرفق محمد مرندي في تغريدة يوم السبت على "تويتر" ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يوم الجمعة والتي قالت إن البيت الأبيض اجتمع مع 30 من كبار نجوم "تيك توك" في مكالمة عبر "زووم" وأطلعهم على ما يدور في أوكرانيا وزودهم بمعلومات أساسية حول الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأضاف: "تخبرنا كل من BBC وVoA وDW Persian مع جميع وسائل الإعلام الفارسية الغربية أنه نحن الأشخاص ذوي البشرة السمراء لا ينبغي لنا أن نسيس الفن وألعاب القوى".

وأضاف "عبيد المنزل هؤلاء نسوا أن يخبرونا أن هذا ينطبق علينا فقط".

المصدر: RT

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