أذربيجان تعلن استعدادها لعقد لقاء بين روسيا وأوكرانيا

أكد حكمت حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الخارجية، أن بلاده مستعدة لعقد اجتماع بين روسيا وأوكرانيا، لما تتمتع به باكو من خبرة في عقد اجتماعات روسيا والناتو.

وقال للصحفيين على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "كان هناك مثل هذا الاقتراح من الجانب الأوكراني. وفي حالة وجود مثل هذه النية، فنحن مستعدون لاستضافة مثل هذا الاجتماع.. في السابق عقدت باكو اجتماعا بين وفدي روسيا وحلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "أذربيجان ليست عضوا في الناتو ولا عضوا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتترأس حركة عدم الانحياز، ولديها نوع من حالة عدم الانحياز".

وتابع: "بناء على ذلك، نعتقد أن كلا الجانبين يمكن أن يشعر بالراحة.. بمثل هذا الاقتراح، أذربيجان مستعدة لدعم وتقديم مساهمتها".

المصدر: "نوفوستي"