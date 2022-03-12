في رسالة للأوروبيين.. البرلمان الأوكراني ينشر فيديو مزيفا يصور قصفا روسيا لباريس

نشر البرلمان الأوكراني على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" مساء الجمعة مقطع فيديو مزيفا يصور تفجيرا لباريس، على وجه الخصوص، ويظهر فيه إطلاق النار على برج إيفل.

وكتب حساب البرلمان في "تويتر": "هل سيظل برج إيفل الشهير في باريس أو بوابة براندنبورغ في برلين واقفا تحت القصف الروسي المتواصل؟ هل تعتقد أن هذا لا يعنيك؟ اليوم أوكرانيا، وغدا ستكون أوروبا كلها، روسيا لن تتوقف".

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?

Do you think that does not concern you?

Today it’s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022

المصدر: RT