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في رسالة للأوروبيين.. البرلمان الأوكراني ينشر فيديو مزيفا يصور قصفا روسيا لباريس

أخبار العالم

في رسالة للأوروبيين.. البرلمان الأوكراني ينشر فيديو مزيفا يصور قصفا روسيا لباريس
AP
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نشر البرلمان الأوكراني على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" مساء الجمعة مقطع فيديو مزيفا يصور تفجيرا لباريس، على وجه الخصوص، ويظهر فيه إطلاق النار على برج إيفل.

وكتب حساب البرلمان في "تويتر": "هل سيظل برج إيفل الشهير في باريس أو بوابة براندنبورغ في برلين واقفا تحت القصف الروسي المتواصل؟ هل تعتقد أن هذا لا يعنيك؟ اليوم أوكرانيا، وغدا ستكون أوروبا كلها، روسيا لن تتوقف". 

المصدر: RT

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