زاخاروفا تتهم الشبكات الاجتماعية الأمريكية بتشجيع التعصب القومي في أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريحات Meta، إن المنصات الرقمية الأمريكية مسؤولة بشكل مباشر عن تشجيع التعصب القومي بأوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا: "كراهية الأجانب لا تعرف الحدود عادة، فما بالك بكراهية الأجانب على الإنترنت. على مدى سنوات عديدة، عاد التعصب القومي وتجذر في أراضي أوكرانيا بتشجيع الغرب. ونحن نشهد جميعا نتيجة هذه السياسة اليوم. حان الوقت لاستخلاص النتائج واستخدام كل الموارد، وفي مقدمتها المعلوماتية لوقف التحريض على الكراهية. المنصات الرقمية الأمريكية مسؤولة بشكل مباشر عن تشجيع التعصب القومي في أوكرانيا".

Захарова обвинила американские соцсети в поощрении национализма на Украинеhttps://t.co/wRVm7VOva2pic.twitter.com/AKgBpEaDnJ — РИА Новости (@rianru) March 12, 2022

في وقت سابق، قال نيك كليغ نائب رئيس شركة Meta، المشرفة على عمل فيسبوك وإنستغرام، إنه سيتم استخدام السياسة الجديدة لهاتين المنصتين فقط داخل أوكرانيا، لكي يتمكن المستخدمون هناك من التعبير عن الغضب تجاه القوات الروسية.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي