موسكو تكشف عن علاقة وزيرة الصحة الأوكرانية بالمجمع العسكري الأمريكي واليمين المتطرف

كشفت الخارجية الروسية تفاصيل عن الخلفية العائلية لوزيرة الصحة الأوكرانية أولينا سوبرون التي كانت وزارتها تتولى إدارة المختبرات المعنية بتطوير أسلحة بيولوجية والممولة أمريكيا.

جاء ذلك في مادة نشرتها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر "تلغرام" اليوم السبت.

وبعد التذكير بأن المختبرات البيولوجية الأوكرانية خصصت وزارة الدفاع الأمريكية ملايين الدولارات لها من أجل تطوير أسلحة بيولوجية، كتبت زاخاروفا أنه في صيف عام 2016 "أرسلت إدارة (الرئيس الأمريكي) الديمقراطي (باراك) أوباما المواطنة الأمريكية أوليانا سوبرون إلى أوكرانيا حيث أصبحت وزيرة للصحة".

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وأشارت زاخاروفا إلى أن والد أوليانا سوبرون هو جورج هاري يوركيف، نائب رئيس متقاعد لشركة North American Controls Inc، المتخصصة في تطوير أنظمة التحكم للصناعات الدفاعية، من مرحلة التصميم إلى تسليم المنتجات.

أما جد أوليانا سوبرون، إيفان يوركيف، فكان ضابطا في جيش أوكرانيا المستقلة عام 1919، وهناك أدلة على أنه إبان الحرب العالمية الثانية شارك في صفوف تشكيلات بانديرا (زعيم القوميين الأوكرانيين) في المعارك والعمليات التخريبية ضد القوات السوفيتية في منطقة الكاربات (غرب أوكرانيا).

وزوج أوليانا سوبرون، ماركو سوبرن، هو مروج للبروباغاندا ومنتج من كندا، وهو معروف في أوكرانيا بصلاته بنشطاء اليمين المتطرف.

وختمت زاخاروفا بالقول إن "ذلك مجرد مثال واحد على كيفية الترابط بين نزع العسكرة واجتثاث النازية"، في إشارة إلى هدفين أساسيين وراء عملية الجيش الروسي في أوكرانيا.

المصدر: RT