بلغاريا.. قراء يعلقون على تغريدة لبايدن حول روسيا: أين انتصارات "رعاة البقر"؟

أعرب عدد من قراء صحيفة "فاكتي" الإلكترونية البلغارية عن امتعاضهم من تغريدة علق الرئيس الأمريكي جو بايدن فيها على العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

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وادعى بايدن في تغريدته أن روسيا لن تنجح في تحقيق أهدافها في أوكرانيا بعد أن أخفقت، وفقا له، في "كسر عزيمة أوروبا" و"تقسيم أمريكا".

واتهم بعض قراء الصحيفة واشنطن بتصعيد التوتر، ومنهم من تساءل عن قدرة أمريكا نفسها على تحقيق انتصارات عسكرية. وكتب أحد مستخدمي موقع الصحيفة: "ليست أوكرانيا هي التي أشعلت هذا النزاع بل أنتم أشعلتموه. أما أن الأوكرانيين الأغبياء ابتلعوا طعمكم فهذا أمر فظيع ومؤسف حقا".

وكتب مستخدم آخر متسائلا: "هل يا ترى انتصر رعاة البقر في فيتنام وكوريا الشمالية، وأفغانستان وليبيا وسوريا؟".

فيما أعرب مستخدم ثالث عن قناعته بأن "فاقد الذاكرة هذا وأعوانه هم سبب حدوث نزاع وأزمة مالية عميقة تعاني منهما أوروبا.. فيما تقع أمريكا على الطرف الآخر من كوكبنا".

ومن قراء الصحيفة من كتب: "هل هناك من سيوقظ جوزيف النائم؟ ذلك أنه لا يزال يعيش في عالم خيالي خاص به، هو عالم ما قبل 24 فبراير"، في إشارة إلى يوم بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"