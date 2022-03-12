ألبانيا.. الآلاف يحتجون على ارتفاع الأسعار لليوم الرابع على التوالي

نظم آلاف الألبان تظاهرة اليوم السبت في العاصمة تيرانا احتجاجا على الزيادات الأخيرة في الأسعار التي ألقت السلطات باللوم فيها على الحرب في أوكرانيا.

وتجمع الألبان من جميع أنحاء البلاد لأول مرة في ساحة سكاندربيغ الرئيسية قبل السير أمام مكتب رئيس الوزراء إيدي راما رافعين لافتات وشعارات مناهضة للحكومة.

وألقى متحدثون في اليوم الرابع من الاحتجاج خطبا طالبوا فيها الحكومة بمعالجة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود والمواد الغذائية الأخرى.

وبعد ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 50٪ الأسبوع الماضي، فرضت حكومة راما قيودا على أسعار الوقود وحثت الألبان على تقليل استخدام سياراتهم.

وتم تجميد هوامش ربح موردي الوقود في الأشهر المقبلة، بينما سيتم تحديد أسعار التجزئة يوميا وسيتم إغلاق محطات الوقود التي تفرض رسوما أكثر.

وكان لارتفاع أسعار الوقود تأثير كبير على تكاليف الغذاء في الدولة البلقانية الصغيرة.

ويتهم المتظاهرون الحكومة بـ"التربح من ارتفاع الأسعار من خلال عدم تخفيض الضرائب". وطالبوها بمحاكاة الدول المجاورة التي تضررت أيضا من ارتفاع الأسعار العالمية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وخفض ضرائب الوقود لتخفيف الوطأة على المستهلكين.

المصدر: "أسوشيتد برس"