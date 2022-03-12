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بيلاروس تؤكد استعدادها للمشاركة في تسوية النزاع في أوكرانيا إذا ما طلب منها ذلك

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بيلاروس تؤكد استعدادها للمشاركة في تسوية النزاع في أوكرانيا إذا ما طلب منها ذلك
Sputnik Alexandr Kryazhev
وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني فلاديمير ماكي أن بلاده مستعدة للمشاركة في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع في أوكرانيا إذا ما طلب منها ذلك.

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وقال ماكي في مقابلة أجراها معه التلفزيون المركزي البيلاروسي وتم بث مقطعا منها اليوم السبت: "ما هو دورنا؟ لسنا طرفا في المفاوضات لكننا لا نتهرب من المسؤولية ومستعدون للمشاركة في العملية التفاوضية والمساهمة في تسوية الوضع إذا ما طلب منا ذلك واستدعت الضرورة ذلك".

وذكر الوزير أن جهود مينسك مركزة في الوقت الحالي على تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات اللوجستية والتنظيمية والتقنية للوفدين الروسي والأوكراني أثناء عملهما في أراضي بيلاروس.

وفي 28 فبراير أجرى الوفدان في مقاطعة غوميل البيلاروسية أول لقاء بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وفي 3 مارس عقد ممثلو كييف وموسكو لقاء جديدا في مقاطعة بريست بغرب بيلاروس، اتفق الطرفان خلاله على فتح ممرات إنسانية لإخراج المدنيين من مناطق القتال. أما الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت في مقاطعة بريست أيضا، فقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إنها لم تتوج بنتائج مرجوة من قبل موسكو، إلا أنه أعرب عن أمله في تحقيق تقدم ملموس خلال الجولة المقبلة من المفاوضات.

 

المصدر: "تاس"

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