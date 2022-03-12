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فرنسا.. هجوم بسلاح أبيض على شرطي في ماريسليا والأمن يقتل المهاجم

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فرنسا.. هجوم بسلاح أبيض على شرطي في ماريسليا والأمن يقتل المهاجم
AP Adrienne Surprenant
عناصر من الشرطة الفرنسية
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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن "شرطي بلدية في مدينة مارسيليا أصيب جراء هجوم مسلح بسكين، صباح اليوم السبت، وأن الشرطة ردت بإطلاق النار على المهاجم ما أدى إلى مقتله.

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وأوضح يانيك أوهانسيان، مساعد الأمن والشرطة البلدية لمدينة مرسيليا، لوكالة "فرانس برس"، أن "الهجوم وقع قرابة الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي)، عندما هاجم هذا الرجل ثلاثة من عناصر شرطة البلدية".

وأضاف أن زملاء الشرطي المصاب "ردوا في البداية بأسلحتهم غير القاتلة، ثم استخدم أحد رجال الشرطة سلاحه القاتل".

وتمت الإشارة إلى أن الدوافع وراء هذه العملية غير معروفة حتى الآن.

المصدر: "لو باريزيان"

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