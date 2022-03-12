دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف قرية ميخائيلوفكا بقذائف "غراد"

قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، إن القوات الأوكرانية قصفت قرية ميخائيلوفكا براجمات الصواريخ.

وذكرت الممثلية في بيانها، أن الوحدات الأوكرانية، استهدفت المنطقة بـ40 صاروخا من طراز BM-21 "غراد".

وجاء في البيان: "تم تسجيل إطلاق نار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه: قرية نوفوباخموتوفكا - قرية ميخائيلوفكا: تم خلال ذلك إطلاق 40 صاروخا من صواريخ BM-21غراد".

ويشار إلى أن القصف بدأ في الساعة 8.15 بالتوقيت المحلي.

المصدر: نوفوستي