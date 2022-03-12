وزارة التربية والعلوم تلقت أكثر من 150 طلبا لإعادة الطلاب من الخارج

قالت وزارة التربية والعلوم الروسية، إنها تلقت أكثر من 150 طلبا من الطلاب الروس الدارسين في الخارج، بخصوص نقلهم إلى جامعات روسية.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: " تلقت الوزارة أكثر من 150 طلبا من الطلاب الروس الدارسين في الخارج، بخصوص نقلهم إلى جامعات روسية. وجاءت غالبية الطلبات من الروس الدارسين في جمهورية التشيك وألمانيا وبولندا. ونتلقى أيضا طلبات من النمسا وهولندا وفرنسا وفنلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإسبانيا ولاتفيا وسلوفاكيا وكندا وإيطاليا".

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ولاحظت الوزارة أن الطلاب المتقدمين يدرسون في كليات مختلفة منها: الاقتصاد والبناء والكيمياء الطبية والطب العام، وتكنولوجيا المعلومات والأعمال الفندقية، والقانون والصحافة، والبيئة والفلسفة والإدارة، واللغة الروسية وآدابها، والرياضيات وغيرها.

في 28 فبراير، أعلنت وزارة التعليم والعلوم الروسية أن جميع المواطنين الروس الذين يدرسون في جامعات أجنبية ويواجهون التعدي على حقوقهم، يمكنهم العودة إلى الوطن ومواصلة دراستهم في الجامعات الرائدة في البلاد.

المصدر: نوفوستي