تجميد ودائع أبراموفيتش في صناديق الاستثمار الأمريكية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه تم تجميد كل ودائع رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش في صناديق الاستثمار الأمريكية الخاصة، بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات عليه.

وبحسب بعض المصادر، بعد فرض هذه العقوبات، بدأت العديد من صناديق الاستثمار في تلقي إخطارات من الإداريين تفيد بتجميد العمليات.

وذكرت الصحيفة، أن السلطات البريطانية، فرضت الخميس الماضي، عقوبات على سبعة رجال أعمال روس بينهم رومان أبراموفيتش مالك نادي "تشيلسي".

ووفقا للقرار، تم منع المذكورين من دخول أراضي بريطانيا، وسيتم تجميد أصولهم في البلاد.

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في وقت سابق، سلم أبراموفيتش إدارة "تشيلسي" إلى أمناء مؤسسة خيرية، وقال إنه قرر بيع النادي.

ومن جانبه، لم يرد المتحدث باسم أبراموفيتش، على طلبات الصحيفة للتعليق على هذه الأخبار.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة قولها، إن أبراموفيتش يحاول منذ نهاية فبراير بيع حصصه في عدة صناديق تحوط في السوق الثانوية. ومن المتوقع أن يؤدي تجميد الأصول إلى "وضع حد لهذه المحاولات".

المصدر: نوفوستي