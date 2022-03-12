السلطات الروسية: 85 إجراء تقييديا غربيا في الإنترنت ضد وسائل الإعلام والسياسيين الروس

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لمراقبة الاتصالات أن هناك أكثر من 80 إجراء تقييديا غربيا تتعرض له وسائل الإعلام الروسية والسياسيين والشخصيات العامة والمنظمات في روسيا.

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وقالت هيئة المراقبة في بيان لها أمس الجمعة: "حتى الآن، هناك 85 إجراءا تقييديا تتعلق بالرقابة على وسائل الإعلام الروسية والشخصيات السياسية والعامة والمنظمات، إضافة إلى بعض البرامج، فرضتها منصات أجنبية".

وأشار البيان، إلى تسجيل 36 إجراء تقييديا في "يوتيوب"، و18 في "فيسبوك" و 13 في "إنستغرام" و9 في "تويتر" و7 في "تيك توك"، إضافة اثنين في "غوغل".

وأمس الجمعة أعلن موقع "يوتيوب" حظر قنوات الإعلام الروسية الممولة من الحكومة بشكل فوري في جميع أنحاء العالم، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جانبها، وجهت النيابة العامة الروسية إلى القضاء بطلب إدراج شركة "ميتا" الأمريكية التي تشغل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" على قائمة التنظيمات المتطرفة وحظر أنشطتها في أراضي البلاد، وذلك ردا على قرار "ميتا" "رفع الحظر مؤقتا على نشر مواطني بعض الدول بيانات تضم دعوات إلى ممارسة العنف بحق المواطنين الروس وخصوص العسكريين"، في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"