العملية العسكرية الخاصة الروسية في يومها الـ17.. لحظة بلحظة

يواصل الجيش الروسي تقدمه على عدة محاور وضرب الأهداف العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، وسط تصعيد غربي مستمر لسياسة العقوبات ضد موسكو.

ميدانيا

.......................................................

ردو الفعل