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العملية العسكرية الخاصة الروسية في يومها الـ17.. لحظة بلحظة

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العملية العسكرية الخاصة الروسية في يومها الـ17.. لحظة بلحظة
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يواصل الجيش الروسي تقدمه على عدة محاور وضرب الأهداف العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، وسط تصعيد غربي مستمر لسياسة العقوبات ضد موسكو.

ميدانيا

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