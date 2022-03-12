العملية العسكرية الخاصة الروسية في يومها الـ17.. لحظة بلحظة
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يواصل الجيش الروسي تقدمه على عدة محاور وضرب الأهداف العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، وسط تصعيد غربي مستمر لسياسة العقوبات ضد موسكو.
ميدانيا
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ردو الفعل
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