"كالعادة بلا دليل".. موسكو تقدم وصفا لمزاعم واشنطن حول استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا

وصف السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف المزاعم الأمريكية عن إمكانية إقدام روسيا على استخدام أسلحة كيميائية في العملية العسكرية في أوكرانيا بأنها محاولة لشيطنة روسيا.

جاء ذلك ردا على تصريح للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس حذر فيها روسيا من استخدام السلاح الكيميائي ضد أوكرانيا، بعد نفيه الاتهامات الروسية للولايات المتحدة بالقيام بأنشطة أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا.

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وجاء في بيان لأنطونوف نشرته السفارة الروسية عبر "تلغرام": "مثل هذه الاتهامات لا قيمة لها. والمسؤول الأمريكي، كعادته، لم يكلف نفسه عناء تقديم أي دليل. هذه محاولة أخرى لشيطنة بلدنا".

وأضاف: "وزعت روسيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي في 10 و 11 مارس وثيقة حول الاستفزازات الكيميائية المحتملة في أوكرانيا، كشفت بالتفصيل سيناريوهات الاستخدام المحتمل للمواد الكيميائية السامة من قبل الراديكاليين الأوكرانيين، والتي تم إعدادها تحت إشراف ممثلي المخابرات الأمريكية."

وتابع البيان أن روسيا، على عكس الولايات المتحدة، تخلصت بالفعل عام 2017 من كل مخزونها من الأسلحة الكيميائية، وأضاف: "قد وثقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذه الحقيقة، والجدال حول ذلك عديم المعنى".

المصدر: وكالات