رئيس "إنستغرام" يعلق على حظر الموقع في روسيا

أكد آدم موسيري رئيس موقع "إنستغرام" الأمريكي لمشاركة الصور والفيديوهات أن الموقع سيتم حظره في روسيا الاثنين المقبل ووصف خطوة السلطات الروسية بأنها خطأ.

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وكتب موسيري عبر "تويتر" أمس الجمعة: "سيؤدي هذا القرار إلى عزل 80 مليون شخص في روسيا عن بعضهم البعض، وعن بقية العالم حيث يتابع نحو 80% من الناس في روسيا حسابات على إنستغرام تقع خارج بلادهم. هذا أمر خاطئ".

وأمس الجمعة توجهت النيابة العامة الروسية إلى القضاء بطلب إدراج شركة "ميتا" الأمريكية التي تشغل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" على قائمة التنظيمات المتطرفة وحظر أنشطتها في أراضي البلاد، وذلك ردا على قرار "ميتا" "رفع الحظر مؤقتا على نشر مواطني بعض الدول بيانات تضم دعوات إلى ممارسة العنف بحق المواطنين الروس وخصوص العسكريين"، في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وقررت الهيئة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك ("روس كوم نادزور") منع الوصول إلى "إنستغرام" اعتبارا من منتصف ليل الأحد الاثنين.

المصدر: RT