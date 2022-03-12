 
مباشر

الخارجية الأمريكية: سندرس إمكانية تخفيف العقوبات على فنزويلا ولكن بشرط

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: سندرس إمكانية تخفيف العقوبات على فنزويلا ولكن بشرط
AP Manuel Balce Ceneta, Pool
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skuc

أعلنت الخارجية الأمريكية عن إمكانية دراسة واشنطن تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا في حال تقدم المفاوضات بين السلطات الفنزويلية والمعارضة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة: "أكدنا أننا سنعيد النظر في بعض النقاط من سياسة العقوبات فقط في حال كان هناك تقدم ملموس في المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب الفنزويلي إلى الديمقراطية الحقيقية".

إقرأ المزيد
زيارة مفاجئة لوفد أمريكي إلى كراكاس مؤخرا أعقبها إفراج عن مساجين
زيارة مفاجئة لوفد أمريكي إلى كراكاس مؤخرا أعقبها إفراج عن مساجين

وكان البيت الأبيض قد أكد أن وفدا أمريكيا زار كاراكاس مؤخرا، حيث ناقش ملف "أمن الطاقة" إلى جانب مواضيع أخرى.

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا