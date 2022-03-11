الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أوكرانيا تعمل على إعادة تزويد محطة تشيرنوبل بالكهرباء

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فنيين أوكرانيين باشروا إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة لإعادة التيار إلى محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا.

وجاء في بيان الوكالة: "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن فنييها بدأوا في إصلاح خطوط الكهرباء التالفة في محاولة لإعادة الطاقة إلى المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الروسي في محطة تشيرنوبل النووية، والتي تم قطعها في وقت سابق من هذا الأسبوع".

وأضاف: "نجح الفنيون الأوكرانيون في إصلاح قسم واحد، لكن التيار الكهربائي الخارجي لا يزال مقطوعا، مما يشير إلى وجود أضرار في أقسام أخرى".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية هاجمت شبكة الكهرباء التي تغذي محطة تشيرنوبل، واتخذ الخبراء الروس إجراءات فورية للتحول إلى مصادر الطاقة الاحتياطية لمولدات الديزل.

وأشار نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين إلى أن الجانب البيلاروسي توصل إلى حل سريع لاستعادة إمدادات الطاقة بربطها بشبكة الكهرباء البيلاروسية المجاورة.

وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب منه المساعدة في إعادة الكهرباء إلى المحطة.

المصدر: "نوفوستي"