البرازيل: مشاركة العسكريين البرازيليين السابقين بالقتال في أوكرانيا غير قانونية

أكدت وزارة الدفاع البرازيلية أن مشاركة العسكريين السابقين بالجيش البرازيلي في الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي الذي تحشده كييف، تعد انتهاكا لميثاق الخدمة في البرازيل.

وجاء في بيان للوزارة: "تحظر المشاركة الشخصية والطوعية للبرازيليين في وحدة عسكرية أجنبية، دون أمر مناظر من قيادة القوات المسلحة، للعسكريين النشطين والاحتياطيين الذين يتقاضون رواتب والعسكريون المتقاعدون، لأنهم كأعضاء في القوات المسلحة البرازيلية، هم تابعون للسلطات العسكرية البرازيلية في أي حالة".

وظهرت أمس الخميس، منشورات في الصحف المحلية حول دخول العديد من العسكريين البرازيليين السابقين في الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة لأوكرانيا.

من جهتها، أكدت قيادة القوات البرية معلومات عن مشاركة عدد ممن خدموا في الجيش سابقا، مشيرة إلى أن "الدائرة القانونية للوزارة تتعامل مع القضية".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في فبراير الماضي، عن تشكيل "فيلق دفاع إقليمي أجنبي في البلاد"، كما قرر تقديم نظام بدون تأشيرة للأجانب الذين يصلون إلى البلاد للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب كييف.

المصدر: "تاس"