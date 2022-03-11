واشنطن: لن نخفف العقوبات حتى تغير روسيا نهجها في أوكرانيا

اشترطت الخارجية الأمريكية "تغيير النهج" الروسي في أوكرانيا لتخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة: "لن يكون هناك أي تخفيف للعقوبات أو للتكاليف الأخرى التي نفرضها وسنواصل فرضها على روسيا حتى يغير الرئيس بوتين نهجه".

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وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض عدة مجموعات من العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

وطالت العقوبات القيادة الروسية وعددا من المسؤولين الحكوميين والأمنيين، والبرلمانيين وكبار رجال الأعمال وبعض المصارف الروسية الكبرى، إضافة إلى حظر توريد مختلف المواد الحساسة لروسيا واستيراد عدة أنواع السلع منها، بما فيها الخامات.

المصدر: نوفوستي