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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بحادث اقتحام سيارة مطعما في واشنطن (صور + فيديو)

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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بحادث اقتحام سيارة مطعما في واشنطن (صور + فيديو)
RT @dcfireems
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث اصطدام سيارة بمطعم في واشنطن
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأدخل ثمانية آخرون إلى المستشفى بعد أن اقتحمت سيارة مطعما في العاصمة الأمريكية واشنطن، حسبما ذكرت السلطات.

وقالت الشرطة إنه تم نقل عشرة مصابين إلى مستشفى محلي حيث توفيت امرأتان متأثرتين بجراحهما، مشيرة إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 30 و80 عاما.

كما أكدت السلطات أن المصابين الثمانية الآخرين تتراوح حالتهم بين مستقرة وخطيرة.

وأفادت الشرطة بأن جميع الضحايا كانوا يجلسون في منطقة تناول الطعام في الهواء الطلق في مطعم بارثينون اليوناني الشهير في يوم مشمس في العاصمة عندما انحرفت السيارة عن الطريق.

وصرح جون دونيلي رئيس خدمات الإطفاء والطوارئ الطبية خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة "هذا نادر.. لم نواجه مثل هذا الحادث منذ سنوات عديدة".

وأفاد قائد المنطقة الثانية دنكان بيدليون بأن رجلا مسنا كان يقود السيارة بمفرده عندما فقد السيطرة عليها ما يبدو، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على أن ذلك كان متعمدا.

وأوضح أن السائق تلقى العلاج في مكان الحادث ويتعاون مع السلطات.

المصدر: موقع "أي بي سي" الأمريكي

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