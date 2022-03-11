برلماني إيراني: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دون رفع العقوبات عن إيران

قال عضو مجلس الشورى الإيراني إسماعيل كوثري، إنه لا يمكن إحياء الاتفاق النووي مع طهران دون رفع العقوبات.

وأضاف كوثري: "الأمريكيون نكثوا الوعد في الاتفاق النووي ولم يفوا بأي من التزاماتهم خلافا للقانون الدولي".

وتابع: "أظهر المسؤولون الأمريكيون أنهم لا يلتزموا حتى بتوقيعاتهم ووعودهم وانسحبوا من الاتفاق النووي، الآن يجب عليهم تقديم امتتيازات وتنازلات لإيران والوفاء بالتزاماتهم، من أجل العودة إلى الاتفاق".

واستطرد: "الولايات المتحدة والدول الغربية بحاجة إلى المفاوضات والاتفاق أكثر من إيران.. نقول أنه لن يتم التوصل لاتفاق حتى ترفع جميع العقوبات المفروضة على إيران ويقدم الجانب الغربي الضمانات".

المصدر: وكالة "مهر"