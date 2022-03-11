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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إصابة المفاعل العملي في خاركوف لم تؤد إلى تسرب إشعاعي

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إصابة المفاعل العملي في خاركوف لم تؤد إلى تسرب إشعاعي
AP Lisa Leutner
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي
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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، أن تضرر المفاعل العلمي في معهد خاركوف الفيزيائي التقني بأوكرانيا لم يؤد إلى تسرب إشعاعي منه.

وقال غروسي في بيان له، يوم الجمعة، إن "المنشأة النووية الجديدة للأبحاث في خاركوف التي تعرضت للقصف في وقت سابق، ألحقت بها أضرار إضافية".

وأضاف أن "المنشأة تستخدم للأبحاث والتجارب وكذلك إنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية".

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وأشار إلى أن الأضرار لم يكن من الممكن أن تكون لها أي عواقب متعلقة بالتسرب الإشعاعي نظرا لقلة المواد المشعة في المنشأة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية قد أعرب عن أسفه لوقوع هذا الحادث.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الجمعة أن "القوميين الأوكرانيين فجروا مبنى المعهد الفيزيائي التقني لإخفاء الأعمال في المجال النووي".

المصدر: تاس

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