واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات روسية بزعم علاقتها ببرنامج كوريا الشمالية للتسلح

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات روسية بدعوى علاقتها ببرنامج التسلح الكوري الشمالي.

وأدرجت الولايات المتحدة شخصين آخرين وثلاثة كيانات قانونية روسية على قائمة عقوبات كوريا الشمالية.

ويتضح من إشعار رسمي صدر يوم الجمعة عن وزارة الخزانة الأمريكية أنه تمت إضافة شركات Apollo وRK Breeze وZil-M إلى القائمة السوداء، ومقرها في بريمورسكي كراي في الشرق الأقصى الروسي.

Today, Treasury's OFAC today sanctioned Russia-based individuals & entities for supporting the DPRK’s ongoing development of its weapons of mass destruction & ballistic missile programs in violation of multiple United Nations Security Council resolutions.https://t.co/JONTcnGWkr — Treasury Department (@USTreasury) March 11, 2022

المصدر: وكالات