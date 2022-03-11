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واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات روسية بزعم علاقتها ببرنامج كوريا الشمالية للتسلح

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واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات روسية بزعم علاقتها ببرنامج كوريا الشمالية للتسلح
AP
وزارة الخزانة الأمريكية
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات روسية بدعوى علاقتها ببرنامج التسلح الكوري الشمالي.

وأدرجت الولايات المتحدة شخصين آخرين وثلاثة كيانات قانونية روسية على قائمة عقوبات كوريا الشمالية.

ويتضح من إشعار رسمي صدر يوم الجمعة عن وزارة الخزانة الأمريكية أنه تمت إضافة شركات Apollo وRK Breeze وZil-M إلى القائمة السوداء، ومقرها في بريمورسكي كراي في الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: وكالات

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