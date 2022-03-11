موسكو: تصريحات كييف حول محطة تشيرنوبل النووية مضللة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات كييف عن "تهديد تشكله محطة تشيرنوبل النووية بعد أن سيطرت عليها القوات الروسية" بأنها مضللة.

وقالت زاخاروفا "هذه التصريحات لا تتوافق مع الواقع وهي معلومات مضللة".

وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، وسيطر الجيش الروسي على محطة "تشيرنوبل" في الأيام الأولى للعملية لمنع وصول الزمر النازية إليها، في إطار نزع السلاح الأوكراني ومنع أي محاولات لكييف للحصول على اليورانيوم من المحطة المذكورة لصنع سلاح نووي.

ولا يزال أكثر من 2000 موظف يعملون في المحطة التي تؤمنها القوات الروسية لأنها تتطلب إدارة مستمرة لمنع كارثة نووية.

المصدر: نوفوستي