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صحيفة: بايدن دافع عن استخدامه "الفيتو" ضد نقل طائرات "ميغ-29" إلى أوكرانيا

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صحيفة: بايدن دافع عن استخدامه
AP
الرئيس جو بايدن
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس جو بايدن حظر نقل طائرات "ميغ-29" بولندية إلى أوكرانيا تفاديا للتصعيد مع روسيا.

وأكد البيت الأبيض أن القرار اتخذ من قبل الرئيس بايدن الذي اعترض على تسليم الطائرات المقاتلة حتى لا يستفز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويمنع أي تصعيد.

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وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن بايدن دافع عن قراره باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد نقل الطائرات قائلا: "هذا ما يسمى بالحرب العالمية الثالثة".

وألغى بايدن خطة بولندا لنقل 28 طائرة "ميغ-29" إلى أوكرانيا هذا الأسبوع بعد أن قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن بولندا حصلت على "الضوء الأخضر" للمضي قدما.

وأعلنت بولندا الثلاثاء عن استعدادها لوضع مقاتلاتها الحربية من طراز "ميغ-29" سوفياتية الصنع "فورا ومجانا" تحت تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا لإرسالها فيما بعد إلى الأوكرانيين.

وفي المقابل، نددت موسكو بالاقتراح البولندي محذرة من أن هذا الإجراء "سيناريو خطر".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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