نيبينزيا عن التصريحات الأمريكية: السارق أكثر شخص يصرخ للقبض على اللص

علق مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على التصريحات الأمريكية التي وصفت المعلومات الروسية حول برامج بيولوجية عسكرية في أوكرانيا بالبروباغندا.

وقال: "عندما اتهم زميلي الأمريكي روسيا بالبروباغندا، تذكرت المثل الروسي: "السارق يعتقد أن قبعته التي تحترق"، حسب مثل روسي معناه أن اللص أكثر شخص يصرخ للقبض على السارق.

وأضاف: "كلما صرخ زملاؤنا بصوت عال وغير معزز بالأدلة محاولين إلقاء اللوم علينا، اقتنعنا بأننا وصلنا إلى الهدف الذي تحدثنا عنه".

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن أوكرانيا ليس لديها برامج أسلحة بيولوجية ومختبرات بيولوجية تدعمها الولايات المتحدة، واتهمت روسيا بنشر معلومات مضللة.

وعقدت اليوم جلسة لمجلس الأمن الدولي بطلب من روسيا، حول الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي